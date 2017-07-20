Новый Nissan Leaf научится тормозить педалью газа

Компания Nissan раскрыла новые подробности об электрокаре Leaf нового поколения, первый публичный показ которого состоится осенью на автосалоне во Франкфурте. Модель укомплектуют системой e-Pedal, с помощью которой управление ускорением и торможением будет осуществляться с помощью всего одной педали.



Система активируется кнопкой на центральной консоли. После ее включения за движение автомобиля в продольном направлении будет отвечать только акселератор. Нажатие на него приведет к набору скорости. Если же педаль немного отпустить, то машина начнет замедляться, а если ногу с педали убрать полностью, то машина остановится.



В Nissan заявили, что пользоваться e-Pedal можно будет вне зависимости от условий: система сможет полностью остановить машину, даже если она стоит под уклоном.

