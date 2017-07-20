Новый Nissan Leaf научится тормозить педалью газа

Новый Nissan Leaf научится тормозить педалью газа

Компания Nissan раскрыла новые подробности об электрокаре Leaf нового поколения, первый публичный показ которого состоится осенью на автосалоне во Франкфурте. Модель укомплектуют системой e-Pedal, с помощью которой управление ускорением и торможением будет осуществляться с помощью всего одной педали.

Система активируется кнопкой на центральной консоли. После ее включения за движение автомобиля в продольном направлении будет отвечать только акселератор. Нажатие на него приведет к набору скорости. Если же педаль немного отпустить, то машина начнет замедляться, а если ногу с педали убрать полностью, то машина остановится.

В Nissan заявили, что пользоваться e-Pedal можно будет вне зависимости от условий: система сможет полностью остановить машину, даже если она стоит под уклоном.