"Темная башня" по Кингу получила разгромную критику

"Темная башня" по Кингу получила разгромную критику

Фантастический фильм "Темная башня" от Sony Pictures, снятый по книге Стивена Кинга, получил разгромную критику. Рейтинг ленты в настоящее время составляет только 18 процентов на сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes, передает The Verge.

Автор издания The Wrap Дэн Каллахан в рецензии на картину отметил, что "95-минутная кульминация многолетних усилий по экранизации "Темной башни" оказалась полной катастрофой. Кривым и совершенно невнятным подобием фильма".

"Для фильма, который основан на такой популярной серии, сценарий поразительно плох", - высказался по поводу ленты рецензент Screen Crash Мэтт Сингер.

"Темная башня" - это слишком примитивный подход к столь впечатляющему и сложному литературному первоисточнику", - отметил Марти Силва из IGN.

Известно, что в фильме снялись актеры Идрис Эльба, Кэтрин Уинник, Мэттью МакКонахи и Эбби Ли. Режиссером выступил Николай Арсель, известный по фильму "Девушка с татуировкой дракона".