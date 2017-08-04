"Темная башня" по Кингу получила разгромную критику

Фантастический фильм "Темная башня" от Sony Pictures, снятый по книге Стивена Кинга, получил разгромную критику. Рейтинг ленты в настоящее время составляет только 18 процентов на сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes, передает The Verge.



Автор издания The Wrap Дэн Каллахан в рецензии на картину отметил, что "95-минутная кульминация многолетних усилий по экранизации "Темной башни" оказалась полной катастрофой. Кривым и совершенно невнятным подобием фильма".



"Для фильма, который основан на такой популярной серии, сценарий поразительно плох", - высказался по поводу ленты рецензент Screen Crash Мэтт Сингер.



"Темная башня" - это слишком примитивный подход к столь впечатляющему и сложному литературному первоисточнику", - отметил Марти Силва из IGN.



Известно, что в фильме снялись актеры Идрис Эльба, Кэтрин Уинник, Мэттью МакКонахи и Эбби Ли. Режиссером выступил Николай Арсель, известный по фильму "Девушка с татуировкой дракона".

