В работе Skype произошел сбой

Пользователи Skype в Европе столкнулись со сбоем в работе сервиса. Команда Skype сообщила, что некоторые пользователи могут испытывать проблемы с отправкой и получением сообщений в чатах.



В заявлении Skype подчеркивается, что технические специалисты компании делают все возможное для устранения сбоя.



По данным британской Express, у пользователей Skype возникли проблемы не только с пересылкой текстовых сообщений, но и с видеозвонками.



Сбой в работе сервиса помимо Европы зафиксирован также в некоторых странах Средней и Юго-Восточной Азии, а также в Японии.



Предыдущий крупный сбой в работе Skype произошел 20 июня. Тогда сервис в течение нескольких часов не работал или работал с перебоями у пользователей в некоторых штатах США, в Европе, а также в ряде регионов России.



