В Британии началась эпидемия зомби-вируса

Гусеницы в Британии стали жертвами эпидемии бакуловируса — инфекционного агента, который заставляет своих жертв ползти на солнечный свет. Насекомые быстро умирают, а их тела взрываются, что способствует заражению других членистоногих. Об этом сообщает The Telegraph.



Сообщается, что останки взорвавшихся гусениц коконопряда дубового (Lasiocampa quercus) нашел Крис Миллер, специалист из организации Wildlife Trust, который занимался съемкой бабочек на камеру. Сначала он заметил неподвижных гусениц, свисавших с веток небольших кустов, а затем обнаружил кусочки кожи насекомых на соседних растениях.



Гусеницы этого вида предпочитают находиться в тени кустов, поскольку это снижает вероятность, что их заметят птицы. Однако бакуловирус изменяет их поведение, и те выползают на открытые места. По словам Миллера, это похоже на фильмы ужасов про зомби. Инфекция постепенно растворяет внутренности насекомого и истончает покровы. Даже слабое механическое воздействие может привести к разрыву кожи и выделению жидкости, заполненной новыми вирусами.

