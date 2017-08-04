Американский отель получил 300 жалоб за два месяца из-за развратных постояльцев

Жители Манхэттена (Нью-Йорк) начали массово жаловаться на открывшуюся в июне гостиницу Public Hotel из-за непристойного поведения ее постояльцев. Об этом пишет издание The New York.



Проживающие рядом в Нижнем Ист-Сайде американцы возмущены тем, что его гости отеля часто занимаются сексом в номерах, не закрывая штор. Как утверждают очевидцы, любовным утехам в 28-этажном здании предаются как гетеросексуальные, так и гомосексуальные пары.



Некоторые совокупляются прямо перед окнами номеров, говорит 26-летняя Мелисса Сантос (Melissa Santos). Как рассказывает 64-летняя Дебби Гонзалес (Debbie Gonzales), один из постояльцев был замечен за мастурбацией. Пенсионерка Леонор Фернандес (Leonor Fernandez) опасается, что происходящее в Public Hotel могут увидеть ее внуки, навещающие 68-летнюю женщину несколько раз в неделю.



Кроме того, местные жители недовольны шумом, который поднимают посетители бара, расположенного на крыше гостиницы. В итоге на Public Hotel с момента открытия в июне было подано уже свыше 300 жалоб.



Однако местные власти практически не могут повлиять на данную ситуацию, отметил нью-йоркский адвокат Лэнс Флетчер (Lance Fletcher). В номере отеля постояльцы вольны вести себя как угодно, и при этом они не обязаны закрывать шторы, пояснил юрист.

