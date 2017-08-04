Жительница Польши случайно зарезала себя при сборе грибов

Жительница Польши, отправившаяся в лес за грибами, случайно перерезала себе артерию и умерла от потери крови. Об этом сообщает издание Dziennik Wshodni.



Жительница гмины (сельского поселения) Стары-Замость 24 июля отправилась в лес в одиночестве. Она сообщила родственникам, что скоро вернется. Буквально через несколько минут женщина позвонила в скорую помощь и сказала, что ранила себя ножом в шею. Диспетчер пытался выяснить, где именно это произошло, но связь прервалась (вероятно, 59-летняя пострадавшая потеряла сознание). Медики и полиция нашли место происшествия, но спасти женщину не смогли.



Районная прокуратура ведет расследование случившегося.

