НБУ сохранил учетную ставку на уровне 12,5%

Правление Национального банка Украины (НБУ) приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 12,5% годовых.



Соответствующее решение "О размере учетной ставки" (№*493-рш) утвердило правление центробанка 3 августа.



Как сообщалось, в последний раз НБУ снижал учетную ставку - до 12,5% годовых с 13% годовых - 26 мая 2017 года. До этого НБУ снизил ставку с 14 апреля 2017 года до 13% годовых с 14% годовых, которая была установлена 28 октября 2016 года.

