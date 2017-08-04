Лукашенко потребовал заставить 300 тысяч белорусов работать

Лукашенко потребовал заставить 300 тысяч белорусов работать

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что необходимо заставить работать 300 тысяч граждан страны. Об этом он сказал в четверг, 3 августа, передает агентство БЕЛТА.

«Как минимум полмиллиона у нас неработающих людей. Из них 200 тысяч мы можем освободить: многодетных, больных, инвалидов, людей, которые, может, и хотят работать, но у них не получается в силу жизненных обстоятельств», — отметил глава государства.

«Но 300 тысяч где? Мы их должны заставить работать. Вот и вся идеология. Скрывать здесь от народа ничего не надо», — заявил Лукашенко.

Он добавил, что способствовать трудоустройству незанятых граждан будет обновленный декрет «о тунеядцах» (официальное название — «О предупреждении социального иждивенчества»). «Как мне доложили, уже завершена подготовка новой редакции декрета. Я хотел бы обстоятельного доклада на эту тему. К первому октября мы должны иметь этот документ», — подчеркнул белорусский лидер.

19 февраля в нескольких городах Белоруссии прошли несанкционированные митинги против сбора «налога на тунеядство». Самая крупная акция состоялась в Гомеле, в ней приняли участие от одной до трех тысяч человек. По несколько сотен человек собрались также в Могилеве, Бресте и Витебске. Двумя днями ранее несколько тысяч человек приняли участие в мероприятии в Минске. Позже Лукашенко поручил чиновникам в течение года не взимать сбор с граждан страны.

Декрет «о тунеядцах» был подписан Лукашенко в апреле 2015 года. Согласно ему, все трудоспособные, но не работающие и не платящие налогов на протяжении шести месяцев жители республики должны ежегодно уплачивать сбор в размере около 250 долларов. В противном случае их будут привлекать к административной ответственности.