Денег на субсидии хватит только на два месяца - Бойко

Дополнительных средств, выделенных из государственного бюджета Украины на субсидии в регионах страны, хватит только на два месяца. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил лидер Оппозиционного блока Юрий Бойко. "В последнюю пленарную неделю народные депутаты распределяли дополнительные средства из государственного бюджета, из которых 14 млрд гривен были направлены на субсидии в регионах. Этих средств хватит на два месяца.



Принимая во внимание тарифы, установленные правительством, необходимо еще около 20 млрд гривен, чтобы люди смогли дотянуть до конца года. Это будет следующая задача Верховной Рады", - сказал он.



По словам Бойко, кардинально решить проблему неплатежей можно только путем снижения тарифов.



"В начале прошлого года правительство допустило большую ошибку и трагедию для страны, приравняв стоимость внутреннего газа к импортируемому газу. Мы категорически против этого и считаем данное решение позором", - подчеркнул он.

