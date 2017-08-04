Отсидка, коррупция и поставка оружия террористам

Интересные факты из биографии скандального парламентария. После скандала с покупкой на Карибских островах недвижимости, нардеп Вадим Рабинович оказался в центре внимания общественности. Мы решили вспомнить, чем известен этот политик.









Тюремное заключение



20 января 1980 года Вадик Рабинович был арестован по обвинению в хищении государственных средств в особо крупных размерах. После 9 месяцев следствия был освобожден якобы в результате личного вмешательства Генпрокурора СССР Романа Руденко. В 1982 году повторно арестовывается, и более года успешно симулировал сумасшествие.



10 февраля 1984 года Харьковский областной суд приговорил его к 14 годам лишения свободы в исправительно-трудовом лагере строгого режима с конфискацией всего имущества. По одной из версий, находясь в заключении, Вадик Рабинович начал сотрудничество с КГБ в качестве осведомителя по кличке "Жолудь".



Согласно признаниям самого Рабиновича, он лишь симулировал осведомительство, после чего представители КГБ дали ему подписать документ "О прекращении сотрудничества" (по утверждениям бывших диссидентов, документов подобного типа никогда не существовало).



Вышел на свободу в июле 1991 года (по другим данным - годом ранее).



Попытка заняться бизнесом



Вскоре после освобождения Рабинович создал с бывшим начальником своего лагерного отряда Андреем Алешиным фирму "Пинта". Осенью 1993 года он возглавил киевское представительство австрийской фирмы "Нордекс", глава которой Григорий Лучанский считался американскими правоохранителями главой "русской мафии", и из-за связи с ним Рабиновичу был закрыт въезд на территорию США.



В 1999 году Вадим Рабинович уже имеет паспорт гражданина Израиля. С 1997 года возглавляет "Всеукраинский еврейский конгресс". С 2011 года является сопредседателем Европейского Еврейского Парламента. С 2007 по 2013 годы являлся президентом футбольного клуба "Арсенал" (Киев), который впоследствии был разорен и перестал существовать. Вцелом Рабинович никакого бизнеса не построил и кроме незначительной по стоимости недвижимости в Украине и Израиле, записанном на жену, ничем не владеет.



Запрет на въезд в Украину.



Оружейные скандалы



24 июня 1999 года Служба безопасности Украины запретила Вадиму Рабиновичу въезд в страну сроком на пять лет. Согласно сообщению пресс-центра СБУ, решение было принято в связи с полученными сведениями о причастности гражданина Израиля Вадима Рабиновича "к деятельности, наносящей значительные убытки украинской экономике, и в интересах обеспечения безопасности страны".



В сообщении также говорилось, что 17 декабря 1998 года СБУ запретила въезд в Украину на этот же срок другому гражданину Израиля — Леониду Вульфу, бизнес-партнеру Рабиновича, который известен в криминальном мире как лидер одной из профессиональных преступных группировок и подозревается в совершении ряда резонансных убийств и покушений в Одессе, Киеве и Днепропетровской области.



Рабинович назвал причиной запрета на его въезд в Украину "непримиримые разногласия" с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Владимиром Горбулиным. Курсировала информация, что решение СБУ было принято в связи с утечкой через Рабиновича информации о продаже Украиной оружия Югославии, несмотря на международное эмбарго. Запрет на въезд в Украину продержался лишь два месяца. Позднее Рабинович заявил, что в распоряжение спецслужб якобы попали фальшивые документы, на основании которых он "сам себе закрыл въезд".



СМИ также приписывают Рабиновичу участие в контрабанде советского оружия в горячие точки за пределами СНГ. Так, в январе 2002 года немецкий еженедельник Der Spiegel сообщил о крупной поставке террористам из "Талибана" танков Т-55 и Т-62. Поставщиком якобы выступал Вадим Зиновьевич, действовавший при поддержке пакистанской разведки.



Согласно сведениям журналистов, в Кабул танки общим числом 150-200 машин доставлялись самолетами Виктора Бута (в 2012 году осужден в США к 25 годам тюрьмы за нелегальную торговлю оружием) через Шарджу.



Медиаактивы



До кризиса 2008 года холдингу Рабиновича принадлежали несколько микро радио-и телекомпаний и ряд маленьких интернет-сайтов: Mignews.com, Mignews.com.ua, Migsport.com, NRS.com, DN.kiev.ua, CN.com.ua, ряд печатных СМИ в Украине и Израиле.



Всем этим хозяйством руководил интеллект-партнёр Рабиновича Владимир Кацман.



В ноябре 2013 года состоялась презентация нового проекта — "News Network". В январе 2014 года было объявлено о продаже им телеканала NewsOne и сайта MIGnews.com.ua бизнесмену и нардепу Евгению Мураеву.



Связь с FEMEN



По одной из версий, Рабинович выступал одним из "кураторов" деятельности скандальной группы FEMEN. В частности, эта связь у Вадика была завязана на главного идеолога и завхоза FEMEN Анны Гуцол.



Её отец — генерал-полковник Михаил Гуцол — начинал свою карьеру у Рабиновича в PR-службе. В свое время Гуцол выступал в авангарде партии "Радуга", занимавшейся пропагандой равноправия геев и лесбиянок. Якобы эту политсилу также финансировал Рабинович, но в парламент "Радуга" не прошла.



Орденоносец, который записывает недвижимость на жену



Согласно электронной декларации о доходах Рабиновича его недвижимость оформлена на жену Ирину. Женщина владеет двумя жилыми домами в столице площадью 688 и 106 кв.м., "садовым домиком" на 357 "квадратов, квартирой и тремя земельными участками в Киеве и области.



Также у Вадима Зиновьевича есть два православных ордена из золота – Андрея Первозванного от Киевского патриархата и Николая Чудотворца от Московского патриархата, две ценные картины и дорогие часы Blancpain.



В декларации Рабиновича фигурируют три автомобиля (два Lexus и Toyota Land Cruiser) и два водных транспорта (Eagle 645 L и Yamaxa VX 1100-H). Он также задекларировал пять собственных компаний, но не указал какие доходы они принесли. Жена Вадима Рабиновича является конечным бенефициаром канала JEWISH MEDIA , а сам депутат владеет NEWS NETWORK.



В графе доходов у Рабиновича указано почти 73 тысячи гривен зарплаты за 2015 год и 50 тысяч гривен от продажи имущества. Политику принадлежит и два именных товарных знака: "Рабинович ТВ" и "Рабинович ФМ".



Наличные сбережения четы Рабиновичей составляют $150 тысяч, 20 тысяч евро и 386 тысяч гривен. Также у Вадима Зиновьевича есть вклад в "Приватбанке" в размере 1414 гривен.



То есть легальных доходов у Рабиновича, несмотря на четверть века предпринимательской деятельности, практически нет.



Скандальная покупка на Карибах



В июле 2017 года блогер Дмитрий Палагнюк опубликовал сюжет французского телевидения о том, как Рабинович договаривался о покупке земельного участка стоимостью 12 миллионов долларов на острове Сен-Мартен (Франция). Посредником осуществления сделки выступал французский политолог Омар Арфуш.



История вызвала горячие обсуждения в соцсетях и СМИ. Сам Рабинович попытался перевести ее в шутку. Хотя, на самом деле в сюжете четко видно, что Рабинович торгуется за участок.



Политическая деятельность. От Кацмана до Кацмана







Вадим Рабинович баллотировался в президенты Украины в 2014 году, за него отдали голоса 2,5% избирателей.



На парламентских выборах 2014 года избран в парламента по списку "Оппозиционного блока". В мае прошлого года заявил о разрыве с этой политсилой, но отказался покидать ее фракцию, чтобы не лишиться депутатского мандата. В ответ представители "Оппозиционного блока" обвинили Рабиновича в сотрудничестве с властью. В июле 2016 года вместе с Евгением Мураевым он презентовал партию "За жизнь". По данным СМИ, в настоящее время Мураев намерен разойтись с Рабиновичем, обвиняя того в работу на власть и использовании партии в целях личного обогащения.



Речь идет о том, что, по данным СМИ, Рабиновичу перечисляются крупные суммы денег из так называемого «теневого» бюджета Банковой, который создается под выборы президента в 2019 году.



Судя по информации о Карибах, расходуются эти деньги далеко не всегда на политическую деятельность.



При этом, Вадим Зиновьевич ведет чрезвычайно активную медийную жизнь, тратят ежемесячно, по подсчетам пиар-агентств, около ста тысяч долларов на размещение материалов и покупку эфира на телеканалах. Этот огромный поток «черного» кеша идет через руки упомянутого выше Владимира Кацмана.



Рабинович не скрывает своих политических амбиций и говорит, что намерен баллотироваться на пост президента. В тоже время политологи предполагают, что его роль на выборах будет техническая и в пользу власти – увести голоса от кандидата от Оппозиционного блока, чтоб не допустить его прохождения во второй тур.



Как прогнозируют СМИ, в случае отхода Мураева, на первые роли в политическом проекте Рабиновича может выйти Владимир Кацман. В соцсетях уже шутят, что партию нужно будет переименовывать в «За жизнь Рабиновича и Кацмана».



"Главное, что нужно знать о Вадике - это то, что он предатель по жизни"







Мы поговорили с человеком, который очень давно знает Вадима Рабиновича. Когда то, более 10 лет назад, они были партнёрами, но потом разошлись. Вот что сказал нам этот человек на условиях анонимности.



"Вадик Рабинович всплыл давно. Первая известность пришла с отсидкой.



Естественно, реальные причины посадки и суть дела (мошенничество и воровство), точно так же, как и попытки Рабиновича имитировать невменяемость (по этой причине он большую часть срока провёл в психбольнице), остались вне поля зрения и внимания большинства обывателей. Но уже тогда молодой Вадик сделал своё первое предательство: втерся в доверие к женщине - дочери космонавта, которую обманул и предал.



После зоны, психбольницы и перестройки, в 90-е Вадик выглядел предприимчивым аферистом в малиновом прикиде с золотыми пуговицами. Тогда у него появился второй шанс - стать бизнесменом и тогда же состоялось второе предательство.



Знающие подтвердят - Рабинович предавал и предает непринужденно, легко, влет. Сдал и бросил своих партнёров по бизнесу и сбежал с из деньгами из Украины.



Со временем, правдами и неправдами Рабинович вернулся на заработки в Украину. В Израиле с его повадками и бэкграундом просто нечего делать. Ни тебе гешефтов на бюджете, ни тебе необъятных складов оружия оставшихся со времен холодной войны, ни тебе "хозяина" в сбу.



С возвращением в Киев стало окончательно ясно - бизнесмен из Рабиновича никудышний. Его заработок - развод и предательство. Не имея элементарного образования и знаний, Вадик много раз пытался найти доход в политике. В 2006 партией «КУЧМА», в 2007 пытался попасть в Киевсовет по списку Партии регионов, откуда его вычеркнул Дмитрий Табачник. Чтобы попасть в Киевсовет Вадик стал президентом футбольного клуба «Арсенал», игроков и тренеров которого он впоследствии предал и бросил ни с чем.



Новая попытка Рабиновича заработать на политике приходится на время после «Революции Достоинства». Вадик, понимая, что уже не молод (ему за 60). «Я старый больной человек, меня девушки не любят», - говаривал в таких случаях незабвенный Михаил Самуэлевич Паниковский. А значит пора идти в большую политику! Пора отправляться в последнюю гастроль, рвать куш.



Вадик баллотируется в Президенты страны и, кандидат-клоун, получает результат -2,5% Результат неожиданный, но объяснимый - за Рабиновича голосовали «просто по приколу» как за Дарта Вейдера, лишь бы не отдать голоса за постылых знакомых политиков.



Вот тут то, Рабинович и Кацман - теперешний «серый кардинал» Партии жизни почувствовали возможность.



Благодаря своему другу Арфушу, он втирается в доверие к команде Оппозиционного блока и по их списку проходит в Раду.



Вадик сразу становится завсегдатаем у окошечка партийной кассы ОБ, что оправдывает своей высокой медиаактивностью. Его основной козырь - "я был никем при Януковиче" как никогда в ходу. В этот момент его ангажирует власть и Вадик совершает следующее предательство - идёт на попытку раскола ОБ. Сначала это проявляется в попытках поссорить и расколоть группы Ахметова и Левочкина-Фирташа, потом в выходе из партии.



Летом 2016 года Вадик с Кацманом приглашают Евгения Мураева в проект «За жизнь».



В народе партию «За жизнь» сразу прозвали партией «Лехаим» (что в переводе с иврита и означает «За жизнь») и МуРа.



Через время и хорошие доходы от власти, задача которой было разрушение ОБ, пользующейся монопольной поддержкой на юго-востоке, Вадик делает следующее предательство. Предательство Мураева.



Рабинович и Кацман так составили устав Жития, что Мураев там не только не имеет обещанеых 50%, он просто никто. Предали и кинули.



Текущая деятельность Кацмана и Рабиновича финансируется и полностью управляется из Администрации Президента и СБУ. Главные задачи - работа против ОБ и ее лидеров, а также - отколоть максимум голосов избирателей ОБ на следующих выборах.



Это будет предательство десятков тысяч людей которые могут проголосовать за Житие Рабиновича и Кацмана, и предательство судеб миллионов украинцев страдающих от нынешней власти.



У Кацмана и Рабиновича, кроме власти есть и другие инвесторы, которые надеются на предательстве, афоризме и наркотическом кураже Вадика попасть в следующий парламент. Но это уже другая история".

