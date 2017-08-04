В США 40 детей пострадали из-за утечки хлора в бассейне

В одном из бассейнов американского города Дарем (штат Северная Каролина) произошла утечка гипохлорита натрия. В результате отравления различной степени тяжести получили 42 человека, включая 40 детей. Об этом сообщает ABC11.



Врачи выявили у пострадавших характерные признаки отравления: тошноту и рвоту, а также затруднения дыхания, раздражение глаз и кожи. Шесть человек были госпитализированы в тяжелом состоянии, однако сейчас угрозы их жизни нет.



Администрация бассейна заявила, что утечка хлора не была связана с ошибкой персонала, к ней привела, скорее всего, техническая проблема и поломка оборудования.



Гипохлорит натрия — вещество, используемое для дезинфекции воды.

