Специалисты Матрас.ру рассказывают, как выбрать лучший матрас

Выбор матраса сегодня представляет собой ответственную процедуру, предполагающую наличие определенного объёма информации. Специалисты крупнейшего отечественного магазина матрасов Матрас.ру в очередной раз делятся с потенциальными покупателями объективными фактами, помогающими приобрести лучшую модель за имеющиеся деньги.



Оптимальная толщина матраса, уверены эксперты, колеблется в диапазоне 16-22 сантиметра. Предельная толщина на сжатии – 12-14 сантиметров. Обязательно проверяйте эти показатели «вручную» перед покупкой матраса. Кроме теста на сжатие стоит поставить матрас вертикально, прислонив его, например, к стене. Изделие должно свободно выдерживать собственный вес с минимальным прогибом. Если естественный прогиб превышает 20 сантиметров, то от покупки такого изделия лучше воздержаться. Чтобы проверить матрас по всем параметрам, просто полежите на нём несколько минут, прислушиваясь к своим ощущениям.



Помните – недобросовестные продавцы склонны к большим фантазиям в плане описания чудодейственных свойств той или иной модели. Лучший показатель матраса – это его индивидуальное удобство для конкретного человека.



Матрасы бывают односторонними и двухсторонними. Блок двусторонних матрасов изготавливается из двух слоёв с различными физико-химическими и пользовательскими характеристиками. Чаще всего встречаются матрасы с жёсткой и мягкой сторонами. Такие изделия идеально подойдут для гостевых кроватей, что позволит предлагать гостю условия отдыха на выбор в зависимости от его вкусовых предпочтений. Зачастую покупателю предлагаются матрасы «зима-лето», которые предоставляют возможность использовать изделие в зависимости от особенностей микроклимата. Такие модели следует выбирать в случае наличия резкой разницы температур в помещении в разное время года.



Отдавайте предпочтения изделиям, оснащёнными ламелями (деревянными рейками) и аэробными отдушинами (аэраторами). Такие матрасы отличаются хорошей вентиляцией, что позволяет быстро удалять продукты естественного потоотделения. Длядетей лучше всего приобретать матрасы средней и высокой жёсткости, так как детский организм интенсивно растёт во сне, поэтому именно в это время ортопедические свойства матрасных изделий выходят на передний план. Жёсткий матрас создаст благоприятные условия для формирования у ребёнка или подростка правильной осанки.



Источник http://www.matras.ru/matrasy-ortopedicheskie-kakoy-luchshe/



