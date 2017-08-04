Специалисты Матрас.ру рассказывают, как выбрать лучший матрас

Специалисты Матрас.ру рассказывают, как выбрать лучший матрас

Выбор матраса сегодня представляет собой ответственную процедуру, предполагающую наличие определенного объёма информации. Специалисты крупнейшего отечественного магазина матрасов Матрас.ру в очередной раз делятся с потенциальными покупателями объективными фактами, помогающими приобрести лучшую модель за имеющиеся деньги.

Оптимальная толщина матраса, уверены эксперты, колеблется в диапазоне 16-22 сантиметра. Предельная толщина на сжатии – 12-14 сантиметров. Обязательно проверяйте эти показатели «вручную» перед покупкой матраса. Кроме теста на сжатие стоит поставить матрас вертикально, прислонив его, например, к стене. Изделие должно свободно выдерживать собственный вес с минимальным прогибом. Если естественный прогиб превышает 20 сантиметров, то от покупки такого изделия лучше воздержаться. Чтобы проверить матрас по всем параметрам, просто полежите на нём несколько минут, прислушиваясь к своим ощущениям.

Помните – недобросовестные продавцы склонны к большим фантазиям в плане описания чудодейственных свойств той или иной модели. Лучший показатель матраса – это его индивидуальное удобство для конкретного человека.

Матрасы бывают односторонними и двухсторонними. Блок двусторонних матрасов изготавливается из двух слоёв с различными физико-химическими и пользовательскими характеристиками. Чаще всего встречаются матрасы с жёсткой и мягкой сторонами. Такие изделия идеально подойдут для гостевых кроватей, что позволит предлагать гостю условия отдыха на выбор в зависимости от его вкусовых предпочтений. Зачастую покупателю предлагаются матрасы «зима-лето», которые предоставляют возможность использовать изделие в зависимости от особенностей микроклимата. Такие модели следует выбирать в случае наличия резкой разницы температур в помещении в разное время года.

Отдавайте предпочтения изделиям, оснащёнными ламелями (деревянными рейками) и аэробными отдушинами (аэраторами). Такие матрасы отличаются хорошей вентиляцией, что позволяет быстро удалять продукты естественного потоотделения. Длядетей лучше всего приобретать матрасы средней и высокой жёсткости, так как детский организм интенсивно растёт во сне, поэтому именно в это время ортопедические свойства матрасных изделий выходят на передний план. Жёсткий матрас создаст благоприятные условия для формирования у ребёнка или подростка правильной осанки.

Источник http://www.matras.ru/matrasy-ortopedicheskie-kakoy-luchshe/