Испанская лига отказалась регистрировать трансфер Неймара

Испанская Примера отказалась регистрировать переход нападающего «Барселоны» Неймара во французский ПСЖ. Об этом сообщает издание Marca. В четверг, 3 августа, представители бразильца прибыли в офис Примеры, для регистрации сделки и выплаты 222 миллионов евро отступных за футболиста, но руководители лиги отказались принять деньги.



По мнению президента Примеры Хавьера Тебаса, переход Неймара в ПСЖ не является законным, так как противоречит правилам финансового фэйр-плей. Кроме того, функционер не уверен в происхождении 222 миллионов, которые французский клуб должен выплатить за трансфер игрока.



Таким образом, Неймар остался игроком «Барселоны». Руководство лиги впервые блокирует трансфер футболиста. Отмечается, что помочь игроку может фонд Qatar Sports Investment, который пообещал выплатить Неймару 300 миллионов евро как послу чемпионата мира-2022. Если он это сделает, то 25-летний футболист сможет сам выкупить свой контракт.



Бразилец перешел в каталонский клуб в 2013 году. Его контракт с сине-гранатовыми действует до лета 2021-го. В прошлом сезоне футболист принял участие в 30 матчах испанской примеры, в которых забил 13 мячей и отдал 16 результативных передач.

