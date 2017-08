Маккартни принял участие в записи альбома Foo Fighters как барабанщик

Британский музыкант, участник The Beatles Пол Маккартни помог группе Foo Fighters записать новый альбом. Он поработал над одной из песен в качестве барабанщика, сообщает Consequence Of Sound.



Диск «Concrete and Gold» выйдет в сентябре. В записи принимали участие и другие знаменитые артисты, в том числе Шон Стокман из Boyz II Men.



По словам лидера Foo Fighters Дэйва Грола, Маккартни – их давний друг.



«Он великий. Он самый чудесный человек на свете. Он прекрасный парень», – заявил Грол.



Утверждается, что Маккартни даже не слышал песню, партию на барабанах для которой записывал, причем на запись потребовалось всего два дубля.



Предыдущей совместной работой Маккартни и Грола была песня «Cut Me Some Slack». В ее записи также принимали участие Крист Новоселич и Пэт Смир (Грол, Новоселич и Смир в прошлом играли в группе Nirvana).