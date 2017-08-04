Эксперты показали, насколько опасны электронные сигареты

Принято считать, что испарения электронных сигарет и вейпов безопасны. Но это не так. Оказывается, в испарениях содержатся токсичные вещества, пишет The Daily Mail. Медики обеспокоены: вейпы свободно курят в общественных местах, подвергая окружающих воздействию формальдегида, вызывающего рак, и акролеина, раздражающего глаза и кожу.



Данные выводы ученые Калифорнийского университета в Беркли сделали, пронаблюдав за тремя людьми в баре и произведя там замеры уровня токсичных веществ. Эксперты установили, что концентрация токсичных соединений, испускаемых вейпером в окружающую среду, намного превосходит безопасные показатели.



Уровень потребления формальдегида при 100 затяжках вейпом в день больше, чем у человека, выкуривающего в день 10 обычных сигарет. Формальдегид - вещество, применяемое в бальзамировании тел, повышает риск лейкемии, рака мозга при регулярном воздействии. В электронных сигаретах формальдегид, как и акролеин, выделяется при нагревании пропилена, гликоля и глицерина, входящих в состав жидкости для электронных сигарет.



Хотя испарения от вейпов довольно быстро расходятся, в барах уровень формальдегида таков, что он может вызывать анемию и приводить к повреждениям яичников. Еще одно вредное соединение - диацетил. Это химическое вещество, используемое для ароматизации многих электронных сигарет и обвиняемое в провоцировании неизлечимого поражения легких.

