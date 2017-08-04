Forbes признал Роулинг самым высокооплачиваемым писателем 2017 года

Журнал Forbes признал автора поттерианы Джоан Роулинг самым высокооплачиваемым писателем 2017 года.



По оценке издания, за отчетный период Роулинг заработала $95 млн, в том числе благодаря пьесе и спектаклю «Гарри Поттер и проклятое дитя» и фильму «Фантастические твари и где они обитают».



Общее состояние писательницы оценивается в $650 млн, причем оно могло быть гораздо больше, если бы Роулинг не передавала деньги на благотворительность (около $150 млн).



Второе место в списке занимает Джеймс Паттерсон – автор романов об инспекторе Алексе Кроссе ($87 млн за год).



Далее следует Джефф Кинни, известный по «Дневнику слабака». За год он заработал $21 млн.



В первую десятку также попали Дэн Браун ($20 млн), Стивен Кинг ($15 млн), Джон Гришэм ($14 млн), Нора Робертс ($14 млн), Пола Хокинс ($13 млн), Э.Л. Джеймс ($11,5 млн), Даниэла Стил ($11 млн) и Рик Риордан ($11 млн).





