Мировое население постепенно слепнет

В ближайшие 40 лет количество слепых людей на Земле должно утроиться, говорит профессор Руперт Борн из Университета Англия Раскин. Так к 2050 году оно увеличится с 36 миллионов до 115 миллионов человек. Исправить ситуацию могут только финансовые вливания и лечение (проведение операций в связи с катарактой, например), говорит BBC. Во многом неутешительные прогнозы опираются на статистику - мировое население стремительно стареет.



Одни из самых высоких показателей слепоты и проблем со зрением наблюдаются в Южной Азии и Тропической Африке. Свои выводы эксперты сделали, проанализировав данные из 188 стран, где более 200 миллионов человек имеют умеренные или серьезные нарушения зрения. И к 2050 году число людей с различными проблемами со зрением должно превысить 550 миллионов.



Специалистам удалось подсчитать: слепота поражает 11,7 миллиона человек в Южной Азии, 6,2 миллиона - в Восточной Азии, 3,5 миллиона - в Юго-Восточной Азии, более 4% жителей Тропической Африки, менее 0,5% жителей Западной Европы.

