Россия могла поставлять в КНДР ракетные двигатели украинского производства - Фриз

Российская Федерация могла поставлять Северной Корее детали и комплектующие для ракет, которые приобрела якобы для своих нужд до 2014 года у украинских предприятий, допускают во фракции "Блок Петра Порошенко".



"Россия до 2014 года получала детали и комплектующие для ракет из украинских предприятий. На то время РФ декларировала, что получала их для своих нужд. Согласно международному праву, именно покупатель несет ответственность за конечное использование продукции военного и двойного назначения", - сказала народный депутат из фракции "БПП" Ирина Фриз в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.



Политик добавила, что украинские власти на сегодняшний день не знают, куда и с какой целью Россия осуществляла реэкспорт ракетных технологий, которые получала до 2014 года якобы для нужд своих вооруженных сил.



"Нарушение условий экспортного контроля Российской Федерацией и передача технологий КНДР свидетельствует о необходимости введения полного эмбарго на импорт и экспорт российского вооружения", - заявила И.Фриз.



Она также считает необходимым международное расследование поставок технологий и комплектующих Российской Федерацией в страны, которые находятся под международными санкциями.



"Не исключаю, что ядерная и ракетная программа Ирана также развивается при помощи России. Не зря 13 августа нынешнего года парламент Ирана увеличил расходы на свою ракетную программу на $0,5 млрд", - сказала народный депутата.



По ее словам, есть информация о том, что ядерная программа КНДР, а также программа строительства баллистических ракет этой страны проходила при поддержке российских специалистов, которые участвовали в работах на территории Северной Кореи, как минимум, с середины 2000-х годов.



"Российская помощь Пхеньяну в развитии вооружения – очередная попытка России найти пути для переговоров с Вашингтоном и создание проблемы с безопасностью для него в тихоокеанском направлении", - сказала И.Фриз, добавив, что с советских времен Кремль рассматривал Северную Корею как противовес Соединенным Штатам.



"Соответственно, появление "украинского следа" в ракетной программе КНДР лежит исключительно в попытке России изменить позицию США, в том числе относительно Украины, и избавиться от санкционного давления", - заявила политик.



При этом она отметила, что Украина никогда не осуществляла военно-техническое сотрудничество с КНДР.



14 августа на сайте американской ежедневной газеты "The New York Times" была опубликована статья с заголовком "Северокорейский ракетный успех связан украинским заводом, говорят исследователи". В статье со ссылкой на исследование специалиста по ракетным вопросам в Международном институте стратегических исследований (International Institute for Strategic Studies, IISS) Майкла Эллемана (англ. Michael Elleman) говорится, что последние успехи КНДР в испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты "стали возможны благодаря покупкам мощных ракетных двигателей на черном рынке, вероятно, с украинского завода, имеющего исторические связи с российской ракетной программой".



Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что украинский оборонный и авиакосмический комплексы не поставляли оружия и военных технологий в Северную Корею, а распространяемая некоторыми иностранными СМИ ложная информация о якобы передаче "Южмашем" ракетных технологий КНДР, скорее всего, спровоцирована российскими спецслужбами.