Роналду отстранили на пять игр за толчок судьи во время матча против «Барселоны»

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду дисквалифицирован на пять матчей по итогам первой игры Суперкубка Испании с «Барселоной».







На 80-й минуте матча Роналду забил свой единственный мяч во встрече и отметил это, сняв майку. Главный судья Рикардо Бенгоэчеа дал ему за это желтую карточку.



Затем, на 82-й минуте, после столкновения с защитником Самюэлем Умтити Роналду упал в штрафной «Барселоны». Бенгоэчеа посчитал это симуляцией и дал Роналду вторую желтую. После удаления нападающий толкнул судью, уходя с поля.



В результате Роналду пропустит один матч из-за красной карточки и еще четыре — за толчок судьи.



«Реал» выиграл стартовый матч со счетом 3:1. Помимо Роналду гол в ворота «Барселоны» забил Марко Асенсио, еще один автогол забил Жерар Пике. Единственный гол «Реалу» забил Лионель Месси.



