Пенс: США восстановят демократию в Венесуэле

Майк Пенс заявил, что Соединенные Штаты прибегнут ко всем своим возможностям, чтобы восстановить демократию в Венесуэле. Об этом он сказал на пресс-конференции, находясь в соседней Колумбии, пишет Радио Свобода. По словам Пенса, президент США Дональд Трамп "дал четко знать, что мы не будем только созерцать, когда Венесуэла скатывается в диктатуру".



Пенс подчеркнул, что коллапс венесуэльского государства "угрожает безопасности и расцвету целого полушария и народа Соединенных Штатов".



С похожими заявлениями вице-президент США уже выступал в воскресенье, когда прибыл в Колумбию. Тогда президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос заявил на совместной пресс-конференции после встречи двух руководителей, что США не должны даже думать о военной акции в Венесуэле.



Жители Венесуэлы протестуют против президента Мадуро, они обвиняют его в установлении диктатуры и доведении страны до глубокого экономического кризиса. Сам глава государства называет демонстрантов террористами, а кризис - спланированной США сговору.

