Британия хочет временный таможенный союз с ЕС после Brexit

Великобритания предложила Брюсселю создать "временный таможенный союз" после того, как страна выйдет из ЕС в марте 2019 года. Об этом сообщает ВВС.



В британском правительстве говорят, что предложения предусматривают свободную торговлю с остальной частью Европы. Это поможет предотвратить проблемы на границе после Brexit.



В течение действия временного таможенного союза Великобритания также ожидает, что сможет вести переговоры относительно собственных международных торговых соглашений.



После окончания срока действия таможенного союза, Британия будет стараться согласовать либо "хорошо налаженную" границу с ЕС, либо новое "партнерство" без таможенной границы вообще.



Правительство заявило, что временные договоренности означают, что предприятиям придется лишь один раз приспосабливаться к новым соглашениям. Для этого нужно будет провести переговоры с ЕС, но обе стороны еще не приступили к обсуждению вопросов торговли.



Документ о новом таможенном союзе является первым из серии предложений, которые будут опубликованы правительством Великобритании по ключевым вопросам переговоров с ЕС.



В среду ожидается изложение предложений относительно границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия.

