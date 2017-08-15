Штаб АТО предупреждает, что подведет к линии разграничения тяжелое вооружение

В районе проведения АТО в очередной раз наблюдается тенденция к обострению обстановки. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook. Уже несколько дней подряд, на подступах к Авдеевки, практически не прекращаются обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины. Так, вчера, с 18 часов и до полуночи российско-оккупационные группировки, фактически непрерывно били по нашим укреплениям в районе промзоны.



Здесь, кроме использования гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, боевики выпустили по меньшей мере 10 мин калибра 120 миллиметров и 19 мин калибра 82 миллиметра. На каждый обстрел противника силы АТО отвечали плотным огнем, который укрощал огневые средства противника. Кроме того, на Донецком направлении, в конце суток, под огнем оказались наши позиции неподалеку Каменки и Луганского.



На Мариупольском направлении активность боевиков фиксировалась недалеко от Марьинки. Здесь преступники дважды применяли минометы различных калибров.



Несмотря на растущую активизацию бандформирований, использование преступниками вооружения, калибр которого превышает 100 миллиметров, Вооруженные Силы Украины строго придерживаются Минских соглашений.



"В то же время, в случае систематического не выполнения противником мирных договоренностей, подготовки к наступательным действиям, силы АТО способны в кратчайшие сроки подвести к линии разграничения тяжелое вооружение и дать врагу жесткий ответ", - указано в сообщении.

