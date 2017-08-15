Министр ЖКХ решил проверить скандальные стройки в Киеве

Создана межведомственная рабочая группа по вопросам законности строительства некоторых объектов Киева, которые вызывают общественный резонанс, сообщает пресс-служба вице-премьер-министра – министра регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадия Зубко.



В частности, это касается застроек территорий бывшего Сенного рынка на ул. Бульварно-Кудрявской, 15-а; ул. Михаила Бойчука, 20-22; ул. Львовская, 15; ул. Горловская, 212; ул. Ревуцкого, 40; на пересечении ул. Ревуцкого, 8-к и ул. Анны Ахматовой; ул. Сормовская, 3; ул. Коперника, 7; ул. Мечникова, 11; ул. Жилянская, 120-б и в Быковнянском лесу.



Возглавил группу заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ. За каждым ведомством в соответствии с полномочиями и компетенций закреплены задачи.



Так, КГГА, ГАСК и Госгеокадастр в течение 10 дней подготовят подробную информацию по каждому из этих объектов, хронологию возникновения вопроса, принятые меры, а также предложения об урегулировании конфликтов. Минрегион вместе с Минюстом подготовят механизмы защиты общественных интересов в процессе резонансных строек, в том числе через суд. Также будут проанализированы закрепленные в нормативно-правовом поле механизмы по ограничению этажности объектов в исторических ареалах городов. Кроме того, КГГА предоставит разъяснения относительно действия градостроительных условий и ограничений застройки Сенного рынка, выданных Департаментом градостроительства и архитектуры исполнительного органа Киевского горсовета (КГГА).

