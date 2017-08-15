Встреча Сурков - Волкер планируется в Минске

Помощник президента России Владислав Сурков и спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер могут встретиться в Минске, сообщил на своей странице в Facebook директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.



"Встреча Владислава Суркова и Курта Волкера, скорее всего, состоится в Минске", - написал он.



По его словам, дата встречи "может быть согласована в ближайшие дни".



Американская сторона предлагала встретиться в Вене, российская - в Калининграде.



"Минск мог бы стать удобной для обеих сторон точкой встречи. Для российской делегации это хороший компромисс - территория союзного государства России и Белоруссии и от Калининграда недалеко. Для американцев тоже уступка небольшая - лететь придется только на час-полтора дольше", - написал А.Чеснаков.

