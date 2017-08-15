Косово отвергает сербский план решения территориальных споров

Министр иностранных дел Косово Энвер Ходжай категорически отверг предложенный сербским коллегой 14 августа план, направлен на урегулирование длительных территориальных споров, сообщает Радио Свобода, передает УНН.



Э.Ходжай отверг идею, которая предусматривает включение около одной пятой части территории Косово в автономный сербский регион, что почти наверняка будет враждебным официальной Приштины.



Министр иностранных дел Косово указал, что его страна - это "многонациональная демократия с международно признанными границами" и дальше будет такой оставаться.



"Идеи Сербии по четырем изменениям границы опасны и неприемлемы", - подчеркнул Э.Ходжай.

