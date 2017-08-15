Нардеп Лещенко дал показания ФБР по Манафорту

Сергей Лещенко, нардеп от фракции БПП, дал пояснения ФБР по делу экс-руководителя президентской кампании Дональда Трампа Пола Манафорта относительно обвинений в шантаже. Об этом сам нардеп рассказал в эфире телеканала 112 Украина.



"Я давал пояснения ФБР по этому поводу, я им давал свою электронную почту, они могли во всем убедиться. Американским журналистам я также ее показывал", - сказал он.



По мнению Лещенко, письма, которые отправлялись с фейкового аккаунта его почтового ящика для шантажа Манафорта, были спланированной спецоперацией.



"Это была спецоперация, потому что мы смотрели с американским журналистом из The New York Times, как создавался мой ящик, создавался фейковый аккаунт, используя один из ящиков, которым я не пользуюсь, но по-прежнему имею к нему доступ. Туда приходит какой-то спам, там история взаимоотношений 15-летней давности. И мы нашли там письма, как создавался летом прошлого года фейковый аккаунт, с которого потом кто-то слал Манафорту сообщения. Я не могу говорить, это спецслужбы украинские или российские, но кто-то проделал эту спецоперацию", - добавил он.



Нардеп также утверждает, что с Манафортом в жизни он не общался, никаких сообщений не слал ни ему, ни членам его семьи, никогда не был с ним знаком, видел его в жизни два раза в качестве журналиста.



Напомним. ранее СМИ утверждали, что Сергей Лещенко пытался шантажировать Пола Манафорта.



Манафорт - один из ключевых фигурантов "российского дела" в США.



Кроме того, что он руководил избирательным штабом Трампа, Манафорт участвовал в тайной встрече в июня 2016 году вместе с Дональдом Трампом-младшим, Джаредом Кушнером и юристом Натальей Весельницькою из Москвы.

