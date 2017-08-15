В Харькове ввели карантин из-за бешенного кота

В Основянском районе Харькова введен карантин из-за бешенства домашнего кота.



Об этом сообщает пресс-служба горсовета со ссылкой на управление Госпродпотребслужбы.



Несколько дней назад хозяева частного жилого дома по ул. Большой Жихарьской обнаружили у своего 5-месячного кота сильное слюнотечение и боязнь света.



Дочь хозяйки пыталась оказать помощь животному собственными силами, в результате чего кот нанес ей травму. В ночь с 11 на 12 августа животное погибло. Лабораторное исследование подтвердило заболевание кота бешенством.



Согласно распоряжению главного государственного инспектора ветеринарной медицины в Харькове, были установлены карантинные ограничения на территории Основянского района, ограниченной пер. Маршака, ул. Маршака, ул. Томской, ул. Киквидзе, ул. Нечуй-Левицкого. На этой территории врачи ветеринарной медицины проводят подворовую вакцинацию домашних животных против бешенства.

