Костер-Вальдау рассказал о восьмом сезоне "Игры престолов"

Датский актер Николай Костер-Вальдау, который играет в популярном сериале "Игра престолов" Джейме Ланнистера, сообщил в интервью Collider, что съемки восьмого, и последнего сезона шоу начнутся в октябре. В свою очередь, некоторые подробности о готовящихся четырех спин-оффах "Игры престолов" сообщила сценарист и продюсер Джейн Голдман.



По словам Костера-Вальдау, в ближайшие несколько недель исполнители главных ролей получат сценарий, а осенью начнутся съемки. Он признался, что не знает, какие события будут происходить в следующем сезоне.



Съемки предыдущих сезонов обычно стартовали в июле - августе и заканчивались зимой. График сдвигается, вероятно, из-за того, что в восьмом сезоне будет только шесть эпизодов. Как известно, создатели шоу для седьмого сезона отсняли семь серий, для всех предыдущих - по десять. Дата премьеры нового сезона пока неизвестна.



Между тем продолжается работа над четырьмя спин-оффами "Игры престолов". Джейн Голдман в интервью IGN подтвердила обнародованную ранее информацию о том, что в новых сериалах из вселенной "Песни льда и пламени" не будут участвовать любимые фанатами герои "Игры престолов". Однако из этих сериалов преданные поклонники узнают о прошлом Вестероса.



В то же время ни о каких деталях сюжета Голдман не сообщила. Она лишь ответила утвердительно на вопрос, будет ли спин-офф, над которым она работает, включать какие-либо магические или сверхъестественные элементы. Голдман пишет сценарий в сотрудничестве с автором "Песни льда и пламени" Джорджем Мартином.



Ранее сообщалось, что над спин-оффами "Игры престолов" также работают, помимо Джейн Голдман и Джорджа Мартина, Брайан Хелгеленд, Макс Боренштейн и Карли Рэй. Предполагалось, что канал НВО не будет запускать сериалы по всем сценариям, а выберет лучший из них. Позже Мартин сообщил, что число спин-оффов выросло до пяти. Писатель рассказывал, что активно участвует в разработке пяти сериалов и встречался с авторами для обсуждения проектов.



На прошлой неделе Джордж Мартин впервые приехал в Россию. На пресс-конференции в Санкт-Петербурге он признался, что никогда не сожалел о судьбе своих книжных героев, а вот актерам "Игры престолов" сопереживает, но изменить в сценарии ничего не может. Он также рассказал, что пишет книги, которые сам бы хотел прочитать.







