Настроение у мужчин днем ухудшается

Специалисты из Технологического университета Суинберна сканировали мозг 16 мужчин во время азартной игры в 10:00, 14:00 и 19:00. Исследователи оценивали уровень активации областей мозга, связанных с наградой. Настроение людей зависит от активности этих зон. Ученые установили: уровень активации системы награды утром и вечером повышался, а в 14:00 - снижался, передает The Daily Mail.



Сильнее всего в 14:00 снижался уровень активации левой части скорлупы (базального ядра мозга). Скорлупа наиболее чувствительна к неожиданным вознаграждениям. Специалисты предполагают: возможно, области мозга, связанные с наградой, настроены на то, чтобы получать вознаграждение днем. А вознаграждение утром и вечером становится для них приятным сюрпризом.



По словам исследователей, судя по всему, активность системы награды связана с циркадными ритмами. Ученые надеются, что их выводы помогут в разработке новых методов лечения ряда расстройств, к примеру депрессии, зависимости от психоактивных веществ (ПАВ) и нарушений сна.

