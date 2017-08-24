Клуни пожертвовал $1 млн на борьбу с нацистами

Благотворительный фонд актера Джорджа Клуни и его жены Амаль пожертвовал $1 млн "Южному центру правовой защиты нищеты" на борьбу с группами ненависти после собраний националистов в Шарлотсвилле. Об этом сообщает издание Variety.



"Мы гордимся тем, что поддерживаем "Южный центр правовой защиты нищеты" и его работу в предотвращении насильственному экстремизму в Соединенных Штатах. То, что случилось в Шарлотсвилле и то, что происходит в общинах по всей стране требует от нас противостоять ненависти", - написали Джордж и Амаль в совместном заявлении.



"Амаль и я хотели добавить наш голос и финансовую помощь в борьбе за равенство. Ведь нет двух сторон фанатизма и ненависти", - написал Джордж Клуни.



Отмечается, что это пожертвование поможет некоммерческой организации проводить мониторинг деятельности американских групп ненависти и экстремистов.



12, 13 августа в американском городе Шарлотсвилль - студенческом городке Университета Вирджинии произошли столкновения участников митинга ультраправых с их противниками.



Акцию организовывают в знак протеста против сноса местного монумента, посвященного памяти генерала Конфедерации Роберта Ли, главнокомандующего армией Юга во времена Гражданской войны в США 1861-1865 годов.

