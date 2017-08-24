МИД объяснил украинцам, как вести себя в случае терактов за рубежом

После недавних терактов в Испании и Финляндии и землетрясений в Греции и Италии Консульская служба Министерства иностранных дел предостерегает граждан Украины от возможной опасности. Об этом сообщает МИД Украины на Facebook.



"...Рекомендуем гражданам Украины, которые планируют свое путешествие за границу, и тем, которые уже находятся за пределами нашего государства, соблюдать меры безопасности, избегать мест массовых скоплений людей, неукоснительно соблюдать правила пребывания иностранцев в странах пребывания, выполнять все законные требования представителей государственных органов власти, рекомендации спасательных служб и следить за сообщениями правоохранительных органов", - говорится в сообщении.



Кроме того, МИД рекомендует гражданам Украины, которые находятся за рубежом, "проявлять осторожность и повышенную бдительность, избегать мест проведения протестных акций, массовых собраний, митингов".



В случае попадания в зону стихийного бедствия, целесообразно придерживаться требований и рекомендаций спасательных служб и правоохранительных органов.

