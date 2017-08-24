Илон Маск показал скафандр SpaceX

Предприниматель Илон Маск показал первую фотографию скафандра, разработанного в его компании SpaceX. По словам Маска, это не макет, а действующий образец — скафандр уже проверили в вакууме.







«Было очень сложно найти баланс между эстетикой и функциональностью. Проще делать это по отдельности», — написал Маск и пообещал рассказать о скафандре подробнее в ближайшие дни.



Ранее Маск объявил, что этот скафандр разработан для коммерческой программы NASA. Тогда костюм проверяли на удобность и безопасность при посадке в океане.

