Порошенко: экс-чиновники сознательно уничтожали и обезоруживали армию

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что следует предоставить уголовное, юридическую и политическую оценку действиям бывших чиновников, которые привели к разоружению украинской армии. Об этом Глава государства сказал во время открытия выставки вооружения и военной техники на улице Крещатик в Киеве, передает корреспондент УНН.



"В тогдашних директивных документах утверждалось, что якобы перед Украиной абсолютно нет никаких военных угроз. Поэтому и армию не только не готовили к войне, а сознательно уничтожали, снимая с вооружения, с боевого дежурства наиболее боеспособные образцы техники. К этому причастны целый ряд предыдущих руководителей министерства обороны, и за бесценок распродавая это, мотивируя себя коррупцией, переводя в состав избыточного вооружения. То, что сейчас нам, а особенно тогда, очень нам не хватало", - отметил П.Порошенко.



"Я подчеркиваю, что этому преступлению еще предстоит дать, даже не уголовную, а политическую, юридическую и моральную оценку", - добавил Президент.

