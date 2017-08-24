Кличко дал прогноз на супербой Макгрегор - Мейвезер

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко, который будет одним из экспертов на запланированном на 26 августа поединке между Флойдом Мейвезером и Конором Макгрегором, дал свой прогноз на супербой.



По словам Владимира, если Мейвезер решит вступить в рубку с Макгрегором, это будет не лучший вариант для боксера. "Мейвезер никогда не считался большим панчером, – цитирует Кличко Spox.com. – На мой взгляд, он совершит ошибку, если вступит в рубку с Макгрегором. Он должен драться так, как лучше всего умеет".



Как отметил Кличко, несмотря на свое поведение вне ринга, Мейвезер остается одним ил лучших бойцов в истории бокса. "Безразлично, что люди думаю о Флойде, он умеет боксировать. Возможно, он слишком самоуверен и ведет себя надменно. Однако, он любит находиться в центре внимания и быть всегда на виду".



Что касается возраста обоих бойцов – Мейвезер на 11 лет старше Макгрегора, то, по мнению Владимира, вряд ли этот фактор станет решающим в предстоящем поединке. "Возраст – это только цифра. Макгрегор – моложе, но у него меньше опыта, к тому же он выступал в другом виде спорта".

