МИД РФ не видит оснований для «холодной войны» между России и США

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что для возникновения нового витка «холодной войны» между Россией и США нет оснований, передает «Интерфакс».



«Я не думаю, что мы находимся в новой «холодной войне» по причине того, что нет оснований для «холодной войны» в ее том, старом смысле, а именно противостояние систем, идеологий, борьбы за, скажем так, торжество идей — этого нет», — сказал Рябков в интервью китайским и японским СМИ.



По его словам, Вашингтон стремится «продиктовать свою волю и добиться изменения политического курса» Москвы. По мнению Рябкова, это можно расценивать, как охлаждение отношений, «но это не эквивалентно противостоянию, которое грозит перерасти в горячий конфликт».

