Информпатриотизм с кровью: непримиримость и ответственность

Видимо, к очередной годовщине независимости Украины социологическая группа «Рейтинг» в текущем августе выяснила, что 83% опрошенных украинцев считают себя патриотами своей страны. И по сравнению с аналогичным периодом 2014 года общее количество патриотически настроенных граждан почти не изменилось. Причем что самое удивительное: чем старше респонденты, тем больше среди них тех, кто считает себя патриотом.



Казалось бы, уже пожил, всего насмотрелся, должен понимать, как тебя высношали политические ловкачи, неумно эксплуатируя чувство любви к Родине. Ан нет! Любят «нэньку», и все тут! Более того, 76% опрошенных заявили, что если бы сегодня стоял выбор, они бы поддержали провозглашение независимости Украины. А в 2013 году таких опрошенных было 61%. И тут одно из трех: либо социологи врут, либо опрашивали тех, кто сидит в кабинетах власти, либо мозги таки медленно, но неотвратимо покидают украинцев, которые уже перестают понимать разницу между добром и злом, между плохим и хорошим.



А может быть, есть и четвертое объяснение такого голосования, которое проводилось не анонимно, а методом личного формализованного интервью (face-to-face), – страх. Люди видели перед собой не журналиста, а криптоспецслужбиста-патриота, который, если что, и бритвой по горлу может полоснуть за «нэлюбов до нэнькы». А страх-то как раз сильнее всего и гнездится в старшем поколении, которое помнит, что почем...



Конечно, такой «патриотический подъем» не мог пройти мимо внимания украинских журналистов-пропагандистов и журналистов-агитаторов, вкусно подъедающихся на информобслуживании власти и ее «здобутков». А патриотизм – это супер-«здобуток», им, как кистенем, можно дать по башке и закрыть рот любому. Тем более что буквально на днях украинские силовики актуализировали проблему ответственности журналистов за их такую агитационно-пропагандистскую работу тем, что фактически был выведен из-под ответственности устный и словесный патриотизм с кровью, замешанный на ненависти к врагам, которая не должна знать никаких ограничений.



Нардеп Михаил Добкин, сам выпущенный на свободу под залог, тем не менее, обнародовал ответ СБУ на его официальное депутатское обращение, в котором просил оценить призывы журналистов к расправе над теми, кто не согласен с курсом нынешней власти. Ведущие телеканала «Эспрессо» Богдан Буткевич и Сергей Чернышев как-то в прямо эфире встретились с командиром добровольческого батальона «ОУН» Михаилом Коханивским (ну, тем, кто лично валил памятник Ленину возле киевской «Бессарабки», а на 9 мая 2017 года планировал провести акцию «Смертный полк» в ответ на акцию «Бессмертного полка»). И вместе они призвали не щадить «ворогив и зрадныкив», а изничтожать их как морально, так и физически, ибо так надежнее.



А СБУ ответила, что экстремистские высказывания гостей и ведущих в эфире канала «Эспрессо» не являются основанием для открытия уголовного производства. Потому что, уверена СБУ, наказанию подлежат «только заявления и уведомления, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного правонарушения», а в «депутатском обращении (Добкина. – Авт.) отсутствуют объективные данные про обстоятельства, которые могут свидетельствовать о совершении преступлений, предусмотренных статьями 14, 27, 112, 129, 258-2, 346 УК Украины вышеуказанными гражданами, а лишь приведены факты и выражены субъективные предположения относительно их возможной причастности к противоправным действиям». Все!







Другими словами, журналисты-патриоты в Украине, если они говорят, а не действуют, как были, так и остаются неподсудными. Носителями индульгенций, освобождающих от ответственности за любые преступления, если они (преступления) совершены во имя Родины. Почему? Да потому, по ходу, что «Родина в опасности» и «Путин напал»...



Этот ответ СБУ депутату фактически является официальным ответом и тем, кто, повторяю, уже сегодня говорит не только о нравственной ответственности пропагандистов и агитаторов киевского режима, которые прикрываются званием журналистов и несут свои патрио-идеи в массы. Известный украинский публицист Андрей Ваджра как-то максимально сжато сформулировал эту точку зрения: «На мой взгляд, многих так называемых украинских журналистов необходимо судить показательным судом. Причем перед этим ввести смертную казнь. Ибо именно из-за этих, прошу прощения, тварей на Украине произошли самые страшные преступления против всего человеческого и всего божеского. Помните, как там, в Святом писании? «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а бойтесь более того, кто может и душу и тело погубить в геенне». Мрази, которые себя называют «украинскими журналистами», губили и губят ядом своей ненависти и лжи, прежде всего, людские души. А уже погубленные людские души губят тела и судьбы. Десятки тысяч тел. Сотни тысяч судеб. Среди бойцов ВСУ и так называемых добровольческих батальонов, наряду с психопатами и уголовниками, очень много просто случайных, обманутых или обманувшихся людей. Многие из них такие же жертвы, как и те, кого они убивали. Их вина не является абсолютной. Но те твари, которые из зомбоящика разжигали и разжигают людскую ненависть, призывая к насилию и убийствам, а также сознательно разрушая мораль и нравственность, творят абсолютное зло, превращая людей в стадо безумных животных. Именно поэтому ни одна подобная мразь не должна уйти и остаться безнаказанной. Ни одна!».



Жестко? Да, несомненно. Непримиримо? В высшей степени. Справедливо ли? На этот вопрос отвечает история войн, кровопролития и человеческих страданий, которые кто-то словесно пестовал и прославлял, тоже патриотически тужась. После оглашения вердикта Нюрнбергского трибунала американскому сержанту Джону Вуду, приводившему приговор в исполнение, сложнее всего пришлось с неким Юлиусом Штрейхером, главным редактором нацистской газеты «Дер Штюрмер» («Штурмовик»), в которой он взахлеб долгие годы пропагандировал ненависть и ксенофобию, призывал к геноциду и развязыванию войны и немало преуспел в «правильном и нужном» отравлении сознания немецкого народа. И попал под трибунал за это. Единственным из всех, кого признали виновным исключительно за печатную пропаганду, а не за реальное участие в принятии решений о войне и геноциде. Когда сержант под руки приволок Штрейхера к «очку» виселицы, куда тот должен был «нырнуть» последний раз в жизни «солдатиком», главный пропагандист и юдофоб «рейха» обмочился. От страха. На сержанта Вуда это впечатления не произвело – приговор был приведен в исполнение...



Ну, и дальше из той же «оперы». После победы над Гитлером и освобождения страны от его войск наиболее круто с пронацистскими журналистами обошлись во Франции – точное число казненных пропагандистов неизвестно до сих пор. А всего во Франции, по сообщению Жоржа Бидо, главы МИД в новом правительстве Шарля де Голля в 1944 году, было казнено (стихийно, без суда) 105 тысяч коллаборационистов. Теперь говорят, что тех, кому отомстили без суда и следствия, – от полумиллиона и больше. В Бельгии в 1944-1945 годах были осуждены на смерть и повешены более 70 пронемецких журналистов. В Нидерландах под судебные разбирательства попали все вообще журналисты, работавшие в СМИ во время оккупации. Те из них, кто сотрудничал с пронемецкими изданиями, получили тюремные сроки и запрет на профессиональную деятельность на годы вперед. В Болгарии, бывшей союзнице «рейха», в конце 1944 года были арестованы все журналисты, работавшие в пронацистских газетах.



После победы над Гитлером и освобождения страны от его войск наиболее круто с пронацистскими журналистами обошлись во Франции – точное число казненных пропагандистов неизвестно до сих пор. А всего во Франции, по сообщению Жоржа Бидо, главы МИД в новом правительстве Шарля де Голля в 1944 году, было казнено (стихийно, без суда) 105 тысяч коллаборационистов

...А вот и свежие данные. В тоске и печали коротает свои дни 59-летний бельгиец Жорж Омар Руджу, получивший известность как ведущий на руандийской радиостанции RTLM («Свободное радио и телевидение тысячи холмов») в 1993-1994 годах. В период геноцида в Руанде Руджу по этому «радио ненависти» сам, добровольно призывал убивать тутси. И не избежал наказания. В 2000 году Международный трибунал по Руанде приговорил пропагандиста и агитатора к 12 годам тюрьмы за призывы к совершению геноцида. Единственного европейца, признанного виновным в преступлениях в Руанде. Правда, власти Италии, куда Руджу отправили отбывать срок, 21 апреля 2009 года освободили его досрочно. Но речь же не об этом, а о том, что наказание за призывы к убийствам нашло «героя».Есть еще более свежие примеры ответственности журналистов: в Египте все работники СМИ, пропагандировавшие и поддерживающие недавний режим «Братьев-мусульман», после его свержения путем госпереворота военных получили от 12 до 17 лет тюрьмы. А ведь они, как ехидничают некоторые в соцсетях, тоже, небось, спрашивали: «Тю-у, а нас-то за что?»......Но Украина в преддверии Дня независимости буквально утопает в патриотическом славословии, в котором звучат и стальные нотки ненависти к «ворогам». Привыкшие к «печенюшкам» и отрабатывающие заказ агитаторы и пропагандисты не думают о том, что впереди их может ждать. Вообще не думают, и об ответственности, увы, тоже.Но даже не это главное. Не видно мира впереди – вот проблема. Скончавшийся 4 года назад писатель и мыслитель Григорий Померанц сказал: «Дьявол начинается с пены на губах ангела, вступившего в бой за святое правое дело. Все превращается в прах – и люди, и системы. Но вечен дух ненависти в борьбе за правое дело. И благодаря ему зло на Земле не имеет конца. С тех пор, как я это понял, считаю, что стиль полемики важнее предмета полемики». Остается неизменной именно непримиримость «ворогив», по-разному смотрящих на историю и современность своей страны и на ее будущее. И журналистская непримиримость – тоже. Причем она тоже зиждется на непонимании того, что:- истребление всех врагов невозможно в принципе, потому что на место убитых придут новые;- победу всегда празднуют те, кто действуют по принципу «разделяй и властвуй» и бросил семена раздора в общество (и в журналистское сообщество – в первую очередь);- мира не бывает без примирения противоборствующих на основе понимания и умиротворения их душ......И, конечно же, самое главное – в том, что даже такое обилие патриотов, как перед Днем независимости Украины, не гарантирует Украине светлое будущее. Ибо будущее невозможно без мира. В душах как минимум. А все остальное приложится...