Цены на автогаз продолжают бить рекорды

За период с 22 по 23 августа цена автогаза в крупных сетях в Киеве выросла в среднем еще на 0,5-1 грн/л – до 16–16,5 грн/л. Об этом сообщает OilNews со ссылкой на «Консалтинговую группу А-95». В частности цена газа KLO увеличилась на 1,05 грн/л до 16,49 грн/л, на ОККО и WOG – на 56 и 50 коп./л до 15,95 грн/л и 15,99 грн/л соответственно. По 15,99 продает газ и SOCAR, за сутки цена выросла на 1 грн/л. Shell предлагает газ по 15,59 грн/л (+60 коп./л), БРСМ – по 15,69 грн/л (+50 коп./л), AMIC – по 15,29 грн/л (+30 коп./л). Минимальные цены в столице предлагает «Авантаж» – 14,35 грн/л.







Средняя цена СУГ в Украине выросла на 0,76 грн/л до 15,23 грн/л.



Основным фактором подорожания СУГ аналитики «Консалтинговой группы А-95» называют нехватку ресурса.



Аналитик «А-95» Артем Куюн считает, что кризис, с которым столкнулись поставщики газа, оказался намного сильнее, чем ожидалось. «Причем дело не столько в оценке дефицитных объемов, сколько в невозможности эту нехватку закрыть: в Украине катастрофически не хватает вагонов, а те, что есть, «Укрзализнця» не в силах эффективно использовать. Наиболее остро дефицит газа на заправках чувствуется на юге и на западе страны. Газа нет как на одиночных станциях, так и в крупных сетях», – отметил Куюн.

