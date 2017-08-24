Украина с начала маркетингового года экспортировала более 5 млн тонн зерновых

Украина с начала 2017/2018 маркетингового года (МГ, июль-июнь) и по состоянию на 23 августа 2017 года экспортировала 5,043 млн тонн зерновых.



Согласно сообщению Министерства аграрной политики и продовольствия в среду, к настоящему времени экспортировано около 2,37 млн тонн пшеницы, 1,62 млн тонн ячменя и 1,04 млн тонн кукурузы.



Кроме того, на указанную дату экспортировано 39,4 тыс. тонн муки.



Как сообщалось со ссылкой на данные Минагропрода, Украина в 2016/2017 МГ (июль-июнь) экспортировала 43,8 млн тонн зерновых.

