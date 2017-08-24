Кабмин намерен ввести уголовную отвественность за контрабанду сигарет

Кабинет министров утвердил стратегию по противодействию незаконному производству и обороту табачных изделий до 2021 года. Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, передают "Украинские новости".



Среди направлений реализации стратегии - введение уголовной ответственности за незаконное перемещение табачных изделий через границу и усиление ответственности за правонарушение в сфере незаконного производства и оборота табачных изделий и недопущение попадания нелегально произведенных и ввезенных табачных изделий в места торговли.



Стратегией предусмотрено внедрение совместной с Европейским Союзом и другими государствами системы отслеживания перемещения табачных изделий, при чем создание такой системы не может быть делегировано производителям или связанным с ними организациям.



Также предусматривается усиление сотрудничества с таможенными и приграничными органами иностранных государств в сфере борьбы с незаконным перемещением табачных изделий через границу.



Ответственными за координацию организационных мероприятий по реализации стратегии являются Государственная фискальная служба и Министерство здравоохранения, которые будут ежегодно до 1 апреля отчитываться перед Кабмином.



Каждый год будут анализировать такие показатели, как количество курящих по данным Госстата, количество оштрафованных за незаконную торговлю физлиц и юрлиц, количество изъятых, конфискованных, уничтоженных незаконно произведенных, ввезенных или при попытке вывоза табачных изделий, количество изъятых незаконно произведенных, полученных, фальсифицированных акцизных марок и другие показатели.



Ожидается, что реализация стратегии позволит сократить объемы нелегального производства и оборота табачных изделий в Украине, также ожидают сокращения потребления табачных изделий вообще; сроки реализации стратегии - до 2021 года.

