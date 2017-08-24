Парубий допускает, что Порошенко обратится к Раде 5 сентября

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий не исключает, что Президент Петр Порошенко может обратиться с ежегодным посланием к парламенту в первый день новой сессии, 5 сентября. Об этом Парубий заявил в среду журналистам.



«По моей информации предварительно это должно быть буквально в первый день заседания, во вторник», - сказал Парубий, отвечая на вопрос, известна ли дата обращения Президента с таким посланием, сообщает Укринформ.



Вместе с тем спикер подчеркнул, что пока этот вопрос не обсуждался.



Парубий надеется, что 24 августа окончательно будет решен этот вопрос.

