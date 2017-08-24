Безопасность, "коммуналка" и бесплатные квартиры: мэр Покровска отчитался за полгода

22 августа в Покровске (Донецкая область) городской голова Руслан Требушкин отчитался перед громадой и депутатским корпусом о работе за прошедшие полгода.



Одним из главных достижений градоначальник назвал тот факт, что улицы города стали намного безопасней.



"Появилось 10 "умных" видеокамер, - сообщил он, - для национальной полиции в Покровске были закуплены патрульные машины "Рено" и "Тойота". Также Донецкое областное управление полиции передало 4 патрульных внедорожника".



Кроме того, в городе продолжилось реформирование жилищно-коммунальной сферы.



"Мы осуществили замену управляющей компании, - заявил Руслан Требушкин, - на ее место пришло новое предприятие, которое сразу же приступило к ремонту кровли, цоколей, подвальных разводок и системы отопления. Усилиями тепловиков Покровск уже сейчас на 70% готов к отопительному сезону".



Была отмечена и работа по отсыпке улиц доменным шлаком, который станет основой для асфальта на 15 улицах, где до этого вообще не было никакого покрытия.



Ещё одним важным направлением своей работы Руслан Требушкин назвал молодёжную и социальную политику. По его словам, в городе при поддержке народного депутата Евгения Геллера проходит масштабный ремонт культурных учреждений. А детям-сиротам и медикам за счёт городского бюджета выделяют бесплатные квартиры. Также более 30 талантливых молодых горожан получают стипендию Покровского городского головы за научные, культурные и спортивные достижения.



Главным же проектом последних месяцев городской голова назвал новую опорную школу, построенную по инициативе Президента Украины и под патронатом и контролем председателя Донецкой Военно-гражданской администрации Павла Жебривского.

Уникальное образовательное учреждение, на строительство которого было выделено более 60 млн. гривен, откроет свои двери 28 августа.