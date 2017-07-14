Депутаты Киевского облсовета заявляют о политических репрессиях после обращения об импичменте президента

Депутаты Киевского областного совета заявляют о беспрецедентном давлении, запугивании и политических репрессиях.



Такое заявление сделано депутатами Киевского областного совета 23 августа 2017 года. Документ отправленн в адрес президента Украины Петра Порошенко, премьера страны Владимира Гройсмана, спикеру Рады Андрею Парубию, главе представительства ООН Нилу Волкеру, главе представительства Евросоюза Хьюгу Мингарелли, а также послам зарубежных стран и главам дипломатических представительств, руководителям международных организаций, областным советам Украины, а также специальному представителю США по вопросам Украины Курту Волкеру.



"Финансирование программ социально-экономического развития Киевщины без законных оснований остановлено ГУ Государственного Казначейства в Киевской области на основании писем ГУ Службы безопасности Украины в г. Киеве и Киевской области", - говорится в заявлении, которое подписали 47 народных избранников.



"Депутаты Киевского областного совета глубоко обеспокоены угрозой срыва устойчивого экономического и социального развития Киевской области. Киевщина стала заложником грязных технологий, беспрецедентного давления, запугивания и политических репрессий в отношении депутатов большинства Киевского областного совета. Мы с сожалением вынуждены констатировать, что орудием репрессивного давления со стороны высших эшелонов власти Украины стала система правоохранительных органов", утверждают депутаты.



"Целью такого давления является установление тотального контроля над органами местного самоуправления и их решениями, а также переизбрание руководства Киевского областного совета. В результате происходит свертывание важных для жителей области программ, воплощение которых и контроль над выполнением средств по которым является главным приоритетом деятельности депутатов Киевского областного совета, - говорится в сообщении. - По состоянию на 01.08.2017 года процент финансирования и использования средств бюджетных программ составляет всего 5,87%".



Такие репрессивные действия центральной власти в облсовете связывают с тем, что 22 июня 2017 года депутаты поддержал заявление фракции ВО "Батькивщина" о необходимости законодательного урегулирования процедуры досрочного отстранения от должности президента Украины в порядке импичмента.



"Следствием указанного решения Киевского областного совета уже в середине июля 2017 стали специальные письма Главного управления Службы безопасности Украины в. Киеве и Киевской области в Главное Управление Государственной казначейской службы в Киевской области под грифом "для служебного пользования" от 14.07.2017 г.., 20.07.2017 г.., и 21.07.2017 г.., которыми были заблокированы счета всех распорядителей и получателей бюджетных средств в Государственном Казначействе по ряду программ социально-экономического развития Киевщины в области здравоохранения, социальной защиты населения, физической культуры и спорта и информационной политики и связей с общественностью и средствами массовой информации", - говорится в заявлении.

