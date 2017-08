Лина Хиди воскресила Ричарда III в клипе Kasabian

Актриса Лина Хиди, известная по роли королевы Серсеи Ланнистер в сериале «Игра престолов», воскресила Ричарда III в клипе группы Kasabian. Об этом сообщает Billboard.



В видео на песню «III Ray (The King)» героиня Хиди возвращает короля к жизни. Затем они посещают торговый центр и паб, устраивают танцы в бумажных коронах, но в итоге Ричард III вновь превращается в прах.



Композиция Kasabian входит в альбом For Crying Out Loud.