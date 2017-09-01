Беларусь подтвердила въезд украинца Гриба в страну

Гражданин Украины Павел Гриб пересек государственную границу Беларуси 24 августа. Об этом сообщает агентство БЕЛТА со ссылкой на официального представителя Госпогранкомитета Беларуси Антона Бычковского.



"Данный гражданин действительно пересек государственную границу Республики Беларусь 24 августа в пункте пропуска Новая Гута в установленном законодательством порядке. Претензий со стороны погранслужбы Беларуси к данному лицу не было", – сказал Бычковский.



Также отмечается, что официальный ответ Госпогранкомитета на обращение Госпогранслужбы Украины был направлен заявителю.

