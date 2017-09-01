В первые дни сентября в Украине ожидается потепление

В первый день сентября территория Украины останется в прохладной воздушной массе, которая на западе и юго-западе днем будет интенсивно прогреваться; погоду будет определять поле пониженного давления с атмосферными фронтами в восточной половине страны, сообщает Укргидрометцентр. В восточной половине страны ожидаются дожди, местами возможны грозы; на остальной территории - без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный (на западе – юго-восточный), 5-10 м/с.



Температура ночью 6-12°, в южной части 11-16°; днем 17-22°, в Сумской, Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях 14-18°, в западных и Одесской областях 23-28°.



В Киеве - без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-11°, днем около 20°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 1 сентября самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 35,5 градусов тепла в 2015 году, самая низкая - ночью на отметке 6,5 градусов выше ноля в 1924 году.



В субботу, 2 сентября, в восточной половине Украины ожидаются умеренные дожди, в Киевской, Черкасской, Кировоградской областях местами пройдет небольшой дождь. На остальной территории страны - без осадков, лишь днем на Закарпатье кратковременный дождь, гроза.



Ветер преимущественно северо-западный, в западных областях - юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14 °, на юге до 17°; днем 19-24°, в западных, Винницкой и Одесской областях 23-29°.



В Киеве - без осадков. Ветер преимущественно северо-западный,, 5-10 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 21-23°.



31 августа по состоянию на 9.00 температура воды в Черном и Азовском морях была 18-22°, в Днепре возле Киева 19°.

