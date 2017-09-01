Исследование: образование сокращает риск сердечного приступа на треть

Высшее образование на треть уменьшает риск пострадать от сердечного приступа, сообщают ученые из Оксфордского университета. Данные были опубликованы в журнале The British Medical Journal.



Обследовав более 500 тыс. людей, исследователи выяснили, что даже 3,6 лет дополнительного образования после школы уже достаточно для того, чтобы сократить вероятность развития сердечного приступа на 33%. Дело в том, поясняют они, что более образованные люди, как правило, меньше курят, правильнее питаются и следят за массой тела.



Также образование повышает шансы найти хорошую работу с высоким доходом, что позволяет тратить больше денег на заботу о здоровье. Даже с поправкой на генетическую предрасположенность к болезням сердца показатели образованных людей были лучше.



Кроме того, люди без образования менее уверены в себе и своем будущем и испытывают больший стресс, отмечают исследователи. Это увеличивает риск развития сердечных заболеваний, влияет на уровень гормонов, повышает возможность возникновения в организме воспалительных процессов.

