Бывшие инженеры Apple занялись разработкой беспилотного автомобиля

Команда бывших инженеров Apple приступит к разработке проекта беспилотного автомобиля вместе с американским стартапом Zoox. Об этом сообщает Bloomberg.



По данным издания, они будут заниматься созданием искусственного интеллекта для системы автономного управления, а также продумают дизайн подвески и тормозов. Также в команду разработчиков вошли специалист Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA) Марк Розкинд и бывший топ-менеджер Ferrari Коррадо Ланцоне.



Своей главной целью Zoox ставит создание машины с автономным управлением и парка беспилотных автомобилей. Компания основана в 2014 году, ее штаб-квартира располагается в Калифорнии. Сроки реализации проекта пока не называются.



Осенью 2016 года Bloomberg писал, что Apple отказалась от идеи создания собственного беспилотника и уволила сотрудников, занятых в нем. Источники издания утверждали, что вместо этого будет развиваться проект Project Titan, основанный на разработке автономных технологий.

