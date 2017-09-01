Lego собрала полноразмерную копию болида Формулы-1 из 350 тысяч кубиков

Сотрудники компании Lego собрали из 349 911 кубиков макет болида Формулы-1 в натуральную величину. Тайм-лапс постройки опубликован на официальной странице фирмы в Facebook.



В Lego сделали макет болида команды Ferrari, выступающего в текущем сезоне Формулы-1. На создание машины ушло 750 часов. Автомобиль сделан с максимальной детализацией: у болида есть все аэродинамические элементы, спонсорские наклейки и даже руль со всеми переключателями.



Ранее полноразмерную копию своего суперкара сделала компания McLaren. На создание макета купе 720S, который весит почти полторы тонны, ушло 280 тысяч кубиков Lego. Для того чтобы собрать эту машину шести специалистам потребовалось 2000 часов.

