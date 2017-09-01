Forbes назвал самых влиятельных россиян столетия

Журнал Forbes составил список ста самых влиятельных россиян столетия, в тройку лидеров которого вошли Юрий Гагарин, Иосиф Сталин и Владимир Путин. Об этом сообщается на сайте издания.



Отмечается, что список составляли по результатам опроса среди читателей и экспертов.



Так, Гагарина выбрали 52,2% читателей, Сталина – 44,6%, Путина – 44,6%.



В десятку попали поэт и актер Владимир Высоцкий, изобретатель Михаил Калашников, конструктор Сергей Королев, политик Владимир Ленин, маршал Георгий Жуков, сооснователь Google Сергей Брин, создатель ВКонтакте и Telegram Павел Дуров и один из создателей первой советской водородной бомбы, правозащитник Андрей Сахаров.



В списке также можно увидеть певицу Аллу Пугачеву, политика Алексея Кудрина, хоккеиста Александра Овечкина и других.

