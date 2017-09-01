Кличко намерен показать Киев аналитикам The Economist

Мэр Киева Виталий Кличко после того, как город попал в десятку худших для жизни в мире по версии The Economist, пригласил ведущего аналитика издания посетить столицу Украины. Об этом говорится в письме Кличко к господину Джону Коупстейку, опубликованном в Twitter Посольства Украины в Великобритании.



Мэр Киева отметил, что "очень уважает издание и всегда читает его с большим удовольствием, поскольку интересные статьи и аналитика - это бесценный источник информации".



"К сожалению, у меня сложилось впечатление, что вы никогда не были в нашем чрезвычайном европейском городе, который ежегодно проводит многочисленные международные события высокого уровня: два песенных конкурса Евровидение (2005 и 2017 год), чемпионат Европы по футболу-2012, много международных и европейских спортивных чемпионатов, не говоря уже о миллионах туристов, посещающих Киев ежегодно", – написал глава столицы.



В связи с этим Кличко пригласил господина Коупстейка посетить Киев.



"В связи с этим, уважаемый господин Коупстейк, я хотел бы пригласить вас посетить наш прекрасный исторический и европейский город в любое удобное для вас время. Если вы примете мое предложение, я лично и с большим удовольствием устрою вам экскурсию по нашему городу", – отмечает мэр.

